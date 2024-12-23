Гаврила Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврила Егоров

Гаврила Егоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Гаврила Егоров
Пол
муж
Номер записи
74
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дети Егора [1]
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 121
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 16
01 | Егор Борисов: - / 54 | крестьянин - глава
02 | Филип Егоров: - / 19 | крестьянин - дети Егора [1]
03 | Гаврила Егоров: - / 17 | крестьянин - дети Егора [1]
04 | Ульян Егоров: - / 13 | крестьянин - дети Егора [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1794 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.