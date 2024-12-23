Егор Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор Борисов

Егор Борисов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Егор Борисов
Пол
муж
Номер записи
72
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Причина поступления
переведен
Год поступления
1811
Возраст по текущей РС
54
Год рождения вычисленный
1757
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 121
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 16
01 | Егор Борисов: - / 54 | крестьянин - глава
02 | Филип Егоров: - / 19 | крестьянин - дети Егора [1]
03 | Гаврила Егоров: - / 17 | крестьянин - дети Егора [1]
04 | Ульян Егоров: - / 13 | крестьянин - дети Егора [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1757 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.