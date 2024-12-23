Никон Гаврилов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
- ФИО
- Никон Гаврилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 69
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 15
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Гаврилы [2]
- Год поступления
- 1799
- Возраст по текущей РС
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Зарайский
- Место
- с. Апоничищи
- Место события
- с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 120
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 15
01 | Емельян Трофимов: - / 60 | крестьянин - глава [1]
02 | Гаврила Трофимов: - / - | крестьянин - брат Емельяна [1]
03 | Потап Трофимов: - / 50 | крестьянин - брат Емельяна [1]
04 | Никон Гаврилов: - / 31 | крестьянин - сын Гаврилы [2]
05 | Симион Никонов: - / 7 | крестьянин - сын Никона [4]
06 | Симион Потапов: - / 11 | крестьянин - сын Потапа [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Людмила Кирдань
- Дата рождения
- Вычислено 1780 ст.
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