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Гаврила Трофимов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Гаврила Трофимов
Пол
муж
Номер записи
67
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат Емельяна [1]
Причина поступления
переведен
Год поступления
1799
Причина выбытия
умер
Год убытия
1810
Год смерти
1810
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 120
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 15
01 | Емельян Трофимов: - / 60 | крестьянин - глава [1]
02 | Гаврила Трофимов: - / - | крестьянин - брат Емельяна [1]
03 | Потап Трофимов: - / 50 | крестьянин - брат Емельяна [1]
04 | Никон Гаврилов: - / 31 | крестьянин - сын Гаврилы [2]
05 | Симион Никонов: - / 7 | крестьянин - сын Никона [4]
06 | Симион Потапов: - / 11 | крестьянин - сын Потапа [3]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

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