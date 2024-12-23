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Емельян Трофимов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Емельян Трофимов
Пол
муж
Номер записи
66
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1751
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 120
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 15
01 | Емельян Трофимов: - / 60 | крестьянин - глава [1]
02 | Гаврила Трофимов: - / - | крестьянин - брат Емельяна [1]
03 | Потап Трофимов: - / 50 | крестьянин - брат Емельяна [1]
04 | Никон Гаврилов: - / 31 | крестьянин - сын Гаврилы [2]
05 | Симион Никонов: - / 7 | крестьянин - сын Никона [4]
06 | Симион Потапов: - / 11 | крестьянин - сын Потапа [3]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1751 ст.

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