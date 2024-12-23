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Василей Григорьев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Василей Григорьев
Пол
муж
Номер записи
65
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Григорея [1]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 120
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 14
01 | Григорей Козмин: - / 36 | крестьянин - глава
02 | Дмитрий Григорьев: - / 15 | крестьянин - сын Григорея [1]
03 | Егор Григорьев: - / 13 | крестьянин - сын Григорея [1]
04 | Василей Григорьев: - / 9 | крестьянин - сын Григорея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1802 ст.
Место рождения
с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская

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