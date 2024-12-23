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Григорей Козмин

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Григорей Козмин
Пол
муж
Номер записи
62
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Причина поступления
переведен
Год поступления
1799
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 120
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 14
01 | Григорей Козмин: - / 36 | крестьянин - глава
02 | Дмитрий Григорьев: - / 15 | крестьянин - сын Григорея [1]
03 | Егор Григорьев: - / 13 | крестьянин - сын Григорея [1]
04 | Василей Григорьев: - / 9 | крестьянин - сын Григорея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1775 ст.

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