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Кузма Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Кузма Федоров
Пол
муж
Номер записи
60
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Федора [2]
Год поступления
1799
Причина выбытия
умер
Год убытия
1801
Год смерти
1801
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 120
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 13
01 | Евстрат Григорьев: - / - | крестьянин - глава [1]
02 | Федор Григорьев: - / - | крестьянин - не указано
03 | Кузма Федоров: - / - | крестьянин - сын Федора [2]
04 | Нил Федоров: - / 44 | крестьянин - сын Федора [2]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата смерти
Вычислено 1801 ст.

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