Кузма Федоров
Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
- ФИО
- Кузма Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 60
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Федора [2]
- Год поступления
- 1799
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1801
- Год смерти
- 1801
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Зарайский
- Место
- с. Апоничищи
- Место события
- с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 120
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 13
01 | Евстрат Григорьев: - / - | крестьянин - глава [1]
02 | Федор Григорьев: - / - | крестьянин - не указано
03 | Кузма Федоров: - / - | крестьянин - сын Федора [2]
04 | Нил Федоров: - / 44 | крестьянин - сын Федора [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Людмила Кирдань
- Дата смерти
- Вычислено 1801 ст.
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