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Тарас Борисов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Тарас Борисов
Пол
муж
Номер записи
57
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат Федота [1]
Возраст по прошлой РС
19
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1809
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 120
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 12
01 | Федот Борисов: 24 / - | крестьянин - глава
02 | Тарас Борисов: 19 / - | крестьянин - брат Федота [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1776 ст.

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