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Федот Борисов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Федот Борисов
Пол
муж
Номер записи
56
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
24
Причина выбытия
умер
Год убытия
1811
Год рождения вычисленный
1771
Год смерти
1811
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 120
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 12
01 | Федот Борисов: 24 / - | крестьянин - глава
02 | Тарас Борисов: 19 / - | крестьянин - брат Федота [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1771 ст.
Дата смерти
Вычислено 1811 ст.

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