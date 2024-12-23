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Василей Панфилов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Василей Панфилов
Пол
муж
Номер записи
55
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
28
Причина выбытия
переведен
Год убытия
1811
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 120
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 11
01 | Василей Панфилов: 28 / - | крестьянин - глава [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1767 ст.

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