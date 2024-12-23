Гаврила Артемьев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
- ФИО
- Гаврила Артемьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 54
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Артемия [1]
- Возраст по прошлой РС
- 1
- Причина выбытия
- ошибкою были написаны
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Зарайский
- Место
- с. Апоничищи
- Место события
- с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 120
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 10
01 | Артемий Алексеев: 23 / - | крестьянин - глава
02 | Алексей Артемьев: 5 / - | крестьянин - сын Артемия [1]
03 | Денис Артемьев: 4 / - | крестьянин - сын Артемия [1]
04 | Филип Артемьев: 3 / - | крестьянин - сын Артемия [1]
05 | Гаврила Артемьев: 1 / - | крестьянин - сын Артемия [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Людмила Кирдань
- Дата рождения
- Вычислено 1794 ст.
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