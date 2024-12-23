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Алексей Артемьев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Алексей Артемьев
Пол
муж
Номер записи
51
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Артемия [1]
Возраст по прошлой РС
5
Причина выбытия
умер
Год убытия
1795
Год рождения вычисленный
1790
Год смерти
1795
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 120
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 10
01 | Артемий Алексеев: 23 / - | крестьянин - глава
02 | Алексей Артемьев: 5 / - | крестьянин - сын Артемия [1]
03 | Денис Артемьев: 4 / - | крестьянин - сын Артемия [1]
04 | Филип Артемьев: 3 / - | крестьянин - сын Артемия [1]
05 | Гаврила Артемьев: 1 / - | крестьянин - сын Артемия [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1790 ст.
Дата смерти
Вычислено 1795 ст.

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