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Никифор Анофриев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Никифор Анофриев
Пол
муж
Номер записи
48
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Анофрея [1]
Возраст по прошлой РС
6
Причина выбытия
ошибкою были написаны
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 120
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 9
01 | Анофрей Васильев: 24 / - | крестьянин - глава
02 | Федор Анофриев: 8 / - | крестьянин - сын Анофрея [1]
03 | Никифор Анофриев: 6 / - | крестьянин - сын Анофрея [1]
04 | Савелей Анофриев: 4 / - | крестьянин - сын Анофрея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1789 ст.

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