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Анофрей Васильев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Анофрей Васильев
Пол
муж
Номер записи
46
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
24
Причина выбытия
умер
Год убытия
1801
Год рождения вычисленный
1771
Год смерти
1801
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 120
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 9
01 | Анофрей Васильев: 24 / - | крестьянин - глава
02 | Федор Анофриев: 8 / - | крестьянин - сын Анофрея [1]
03 | Никифор Анофриев: 6 / - | крестьянин - сын Анофрея [1]
04 | Савелей Анофриев: 4 / - | крестьянин - сын Анофрея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1771 ст.
Дата смерти
Вычислено 1801 ст.

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