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Федот Егоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Федот Егоров
Пол
муж
Номер записи
45
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Егора [1]
Возраст по прошлой РС
4
Причина выбытия
умер
Год убытия
1809
Год рождения вычисленный
1791
Год смерти
1809
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 119
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 8
01 | Егор Васильев: 31 / - | крестьянин - глава
02 | Павел Васильев: 20 / - | крестьянин - брат Егора [1]
03 | Нефед Егоров: 9 / - | крестьянин - сын Егора [1]
04 | Евдон Егоров: 6 / - | крестьянин - сын Егора [1]
05 | Никита Егоров: 3 / - | крестьянин - сын Егора [1]
06 | Федот Егоров: 4 / - | крестьянин - сын Егора [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1791 ст.
Дата смерти
Вычислено 1809 ст.

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