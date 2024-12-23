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Никита Егоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Никита Егоров
Пол
муж
Номер записи
44
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Егора [1]
Возраст по прошлой РС
3
Причина выбытия
ошибкою были написаны
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 119
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 8
01 | Егор Васильев: 31 / - | крестьянин - глава
02 | Павел Васильев: 20 / - | крестьянин - брат Егора [1]
03 | Нефед Егоров: 9 / - | крестьянин - сын Егора [1]
04 | Евдон Егоров: 6 / - | крестьянин - сын Егора [1]
05 | Никита Егоров: 3 / - | крестьянин - сын Егора [1]
06 | Федот Егоров: 4 / - | крестьянин - сын Егора [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.

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