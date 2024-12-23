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Корней Кирилов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Корней Кирилов
Пол
муж
Номер записи
39
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Кирила [2]
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 119
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 7
01 | Василей Иванов: - / 43 | крестьянин - глава
02 | Кирила Иванов: - / 39 | крестьянин - брат Василья [1]
03 | Корней Кирилов: - / 12 | крестьянин - сын Кирила [2]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1799 ст.
Место рождения
с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская

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