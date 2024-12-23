Корней Кирилов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
- ФИО
- Корней Кирилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 39
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Кирила [2]
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Зарайский
- Место
- с. Апоничищи
- Место события
- с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 119
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 7
01 | Василей Иванов: - / 43 | крестьянин - глава
02 | Кирила Иванов: - / 39 | крестьянин - брат Василья [1]
03 | Корней Кирилов: - / 12 | крестьянин - сын Кирила [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Людмила Кирдань
- Дата рождения
- Вычислено 1799 ст.
- Место рождения
- с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская
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