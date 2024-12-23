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Василей Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Василей Иванов
Пол
муж
Номер записи
37
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Причина поступления
переведен
Год поступления
1810
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1768
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 119
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 7
01 | Василей Иванов: - / 43 | крестьянин - глава
02 | Кирила Иванов: - / 39 | крестьянин - брат Василья [1]
03 | Корней Кирилов: - / 12 | крестьянин - сын Кирила [2]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1768 ст.

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