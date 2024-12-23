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Ларион Осипов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Ларион Осипов
Пол
муж
Номер записи
35
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Осипа [1]
Год поступления
1810
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 119
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 6
01 | Осип Савельев: - / 45 | крестьянин - глава
02 | Ларион Осипов: - / 19 | крестьянин - сын Осипа [1]
03 | Иван Осипов: - / 7 | крестьянин - сын Осипа [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.

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