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Иван Васильев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Иван Васильев
Пол
муж
Номер записи
33
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
49
Причина выбытия
переведен
Год убытия
1811
Год рождения вычисленный
1746
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 119
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 5
01 | Иван Васильев: 49 / - | крестьянин - глава
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1746 ст.

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