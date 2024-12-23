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Макар Егоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Макар Егоров
Пол
муж
Номер записи
29
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
сын Егора [6]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 119
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 4
01 | Архип Петров: 52 / 68 | крестьянин - глава
02 | Митрофан Петров: 38 / - | крестьянин - брат Архипа [1]
03 | Петр Петров: 29 / 45 | крестьянин - брат Архипа [1]
04 | Максим Архипов: 33 / 49 | крестьянин - сын Архипа [1]
05 | Степан Архипов: 29 / 45 | крестьянин - сын Архипа [1]
06 | Егор Максимов: 15 / 31 | крестьянин - сын Максима [4]
07 | Евдон Максимов: - / 22 | крестьянин - сын Максима [4]
08 | Никита Максимов: - / 19 | крестьянин - сын Максима [4]
09 | Петр Егоров: - / 7 | крестьянин - сын Егора [6]
10 | Яков Егоров: - / 5 | крестьянин - сын Егора [6]
11 | Макар Егоров: - / 2 | крестьянин - сын Егора [6]
12 | Михаил Степанов: - / 3 | крестьянин - сын Степана [5]
13 | Федор по крестному отцу Степанов: - / 0,5 | крестьянин - подкидыш Степана [5]
14 | Иван Петров: - / 7 | крестьянин - сын Петра Петрова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1809 ст.
Место рождения
с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская

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