Петр Егоров
Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
- ФИО
- Петр Егоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 27
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын Егора [6]
- Причина поступления
- вновь рожденный
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1804
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Зарайский
- Место
- с. Апоничищи
- Место события
- с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 119
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 4
01 | Архип Петров: 52 / 68 | крестьянин - глава
02 | Митрофан Петров: 38 / - | крестьянин - брат Архипа [1]
03 | Петр Петров: 29 / 45 | крестьянин - брат Архипа [1]
04 | Максим Архипов: 33 / 49 | крестьянин - сын Архипа [1]
05 | Степан Архипов: 29 / 45 | крестьянин - сын Архипа [1]
06 | Егор Максимов: 15 / 31 | крестьянин - сын Максима [4]
07 | Евдон Максимов: - / 22 | крестьянин - сын Максима [4]
08 | Никита Максимов: - / 19 | крестьянин - сын Максима [4]
09 | Петр Егоров: - / 7 | крестьянин - сын Егора [6]
10 | Яков Егоров: - / 5 | крестьянин - сын Егора [6]
11 | Макар Егоров: - / 2 | крестьянин - сын Егора [6]
12 | Михаил Степанов: - / 3 | крестьянин - сын Степана [5]
13 | Федор по крестному отцу Степанов: - / 0,5 | крестьянин - подкидыш Степана [5]
14 | Иван Петров: - / 7 | крестьянин - сын Петра Петрова [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Людмила Кирдань
- Дата рождения
- Вычислено 1804 ст.
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