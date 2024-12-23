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Уляниченко Семион Наумов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Уляниченко Семион Наумов
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
глава
Номер семьи
239в
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 49 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 239в
01 | Уляниченко Семион Наумов: 12 лет | Крестьяне - глава |
Комментарий наборщика
Крестьяне умершаго канцеляриста Данила Василиева Климова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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