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Моклякова Феврония Климова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Моклякова Феврония Климова
Пол
жен
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1806
Родственная связь
глава
Номер семьи
239
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 49 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 239
01 | Моклякова Феврония Климова: 36 лет | Крестьяне - глава |
Комментарий наборщика
Крестьяне умершаго канцеляриста Данила Василиева Климова, вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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