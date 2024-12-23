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Сотник Емелиан Петров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Сотник Емелиан Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
глава
Номер семьи
238г
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 49 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 238г
01 | Сотник Емелиан Петров: 17 лет | Крестьяне - глава |
Комментарий наборщика
Крестьяне умершаго канцеляриста Данила Василиева Климова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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