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Приступа Анна Кондратова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Приступа Анна Кондратова
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
238б
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 49 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 238б
01 | Приступа Кондрат Стефанов: 38 лет | Крестьяне - глава |
02 | Приступа Марфа Игнатова: 26 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Приступа Анна Кондратова: 1 год | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Приступа Андрей Стефанов: 44 года | Крестьяне - Брат главы [1] |
05 | Приступа Александра Яковлева: 41 год | Крестьяне - Жена Андрея [4] |
06 | Приступа Илия Андреев: 10 лет | Крестьяне - Сын Андрея [4] |
Комментарий наборщика
Крестьяне умершаго канцеляриста Данила Василиева Климова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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