Вюн Матрона
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Вюн Матрона
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Номер семьи
- 235г
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 49
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 235г
01 | Вюнова Анна Евфремова: 58 лет | Крестьяне - глава |
02 | Вюн Евфим: 21 год | Крестьяне - Сын главы [1] |
03 | Вюн Матрона: 20 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
- Комментарий наборщика
- Крестьяне отставного коллежского секретаря Павла Иосифова Маслова
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.