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Цимбаленко Павел Макаров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Цимбаленко Павел Макаров
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1823
Родственная связь
Брат главы [1]
Номер семьи
235б
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 49
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 235б
01 | Стариченкова Агрипина Савина: 21 год | Крестьяне - глава |
01 | Цимбаленкова Татияна Макарова: 23 года | Крестьяне - глава |
02 | Литвиненко Марфа: 20 лет | Крестьяне - Дочь Мотроны [1] |
02 | Литвиненкова Мотрона Емелианова: 46 лет | Крестьяне - Не указано |
02 | Цимбаленко Павел Макаров: 19 лет | Крестьяне - Брат главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне отставного коллежского секретаря Павла Иосифова Маслова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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