Литвиненкова Мотрона Емелианова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Литвиненкова Мотрона Емелианова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 46
- Год рождения вычисленный
- 1796
- Родственная связь
- Не указано
- Номер семьи
- 235б
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьяне
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 49
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 235б
01 | Стариченкова Агрипина Савина: 21 год | Крестьяне - глава |
01 | Цимбаленкова Татияна Макарова: 23 года | Крестьяне - глава |
02 | Литвиненко Марфа: 20 лет | Крестьяне - Дочь Мотроны [1] |
02 | Литвиненкова Мотрона Емелианова: 46 лет | Крестьяне - Не указано |
02 | Цимбаленко Павел Макаров: 19 лет | Крестьяне - Брат главы [1] |
- Комментарий наборщика
- Крестьяне отставного коллежского секретаря Павла Иосифова Маслова
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.