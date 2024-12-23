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Кравченко Ирина Софрониева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Кравченко Ирина Софрониева
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
Дочь Софрония [5]
Номер семьи
235
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 49
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 235
01 | Кравченко Михаил Николаев : 45 лет | Крестьяне - глава |
02 | Кравченко Пелагия Федорова: 40 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Кравченко Евфим Михаилов: 20 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
04 | Кравченко Агафия Кононова: 22 года | Крестьяне - Жена Евфима [3] |
05 | Кравченко Софроний Николаев: 40 лет | Крестьяне - Брат главы [1] |
06 | Кравченко Мелания Петрова: 39 лет | Крестьяне - Жена Софрония [5] |
07 | Кравченко Ирина Софрониева: 4 года | Крестьяне - Дочь Софрония [5] |
Комментарий наборщика
Крестьяне отставного коллежского секретаря Павла Иосифова Маслова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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