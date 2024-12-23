Кравченко Пелагия Федорова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Кравченко Пелагия Федорова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Родственная связь
- Жена главы [1]
- Номер семьи
- 235
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьяне
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 48 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 235
01 | Кравченко Михаил Николаев : 45 лет | Крестьяне - глава |
02 | Кравченко Пелагия Федорова: 40 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Кравченко Евфим Михаилов: 20 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
04 | Кравченко Агафия Кононова: 22 года | Крестьяне - Жена Евфима [3] |
05 | Кравченко Софроний Николаев: 40 лет | Крестьяне - Брат главы [1] |
06 | Кравченко Мелания Петрова: 39 лет | Крестьяне - Жена Софрония [5] |
07 | Кравченко Ирина Софрониева: 4 года | Крестьяне - Дочь Софрония [5] |
- Комментарий наборщика
- Крестьяне отставного коллежского секретаря Павла Иосифова Маслова
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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