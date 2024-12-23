Зырка Стефан Матфеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗырка Стефан Матфеев

Зырка Стефан Матфеев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Зырка Стефан Матфеев
Пол
муж
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1817
Родственная связь
глава
Номер семьи
233е
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 48 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 233е
01 | Зырка Стефан Матфеев: 25 лет | Крестьяне - глава |
02 | Зырка Евдокия Кирилова: 23 года | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Зырка Иван Стефанов: 1 год | Крестьяне - Сын главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне отставного порутчика Николая Иванова Величка
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.