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Семко Матрона Афанасиева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Семко Матрона Афанасиева
Пол
жен
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1813
Родственная связь
Жена Алексея [4]
Номер семьи
233д
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 48 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 233д
01 | Семкова Параскева Филиммонова: 55 лет | Крестьяне - глава |
02 | Семко Варвара Илиина: 21 год | Крестьяне - Дочь главы [1] |
03 | Семко Стефанида Илиина: 19 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Семко Алексей Илиин: 29 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
05 | Семко Матрона Афанасиева: 29 лет | Крестьяне - Жена Алексея [4] |
06 | Семко Евдокия Алексеева: 5 лет | Крестьяне - Дочь Алексея [4] |
Комментарий наборщика
Крестьяне отставного порутчика Николая Иванова Величка
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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