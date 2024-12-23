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Семко Секлетикия Назариева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Семко Секлетикия Назариева
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1828
Родственная связь
Дочь главы [2]
Номер семьи
233г
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 48
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 233г
01 | Семко Кирило Авраамов: 53 года | Крестьяне - глава |
02 | Семко Назарий Мойсеев: 52 года | Крестьяне - Глава |
03 | Семко Ксения Яковлева: 36 лет | Крестьяне - Жена главы [2] |
04 | Семко Анастасия Назариева: 22 года | Крестьяне - Дочь главы [2] |
05 | Семко Мария Назариева: 19 лет | Крестьяне - Дочь главы [2] |
06 | Семко Улияна Назариева: 17 лет | Крестьяне - Дочь главы [2] |
07 | Семко Секлетикия Назариева: 14 лет | Крестьяне - Дочь главы [2] |
08 | Семко Ирина Назариева: 5 лет | Крестьяне - Дочь главы [2] |
Комментарий наборщика
Крестьяне отставного порутчика Николая Иванова Величка
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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