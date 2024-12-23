Семко Назарий Мойсеев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Семко Назарий Мойсеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 52
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Родственная связь
- Глава
- Номер семьи
- 233г
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьяне
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 48
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 233г
01 | Семко Кирило Авраамов: 53 года | Крестьяне - глава |
02 | Семко Назарий Мойсеев: 52 года | Крестьяне - Глава |
03 | Семко Ксения Яковлева: 36 лет | Крестьяне - Жена главы [2] |
04 | Семко Анастасия Назариева: 22 года | Крестьяне - Дочь главы [2] |
05 | Семко Мария Назариева: 19 лет | Крестьяне - Дочь главы [2] |
06 | Семко Улияна Назариева: 17 лет | Крестьяне - Дочь главы [2] |
07 | Семко Секлетикия Назариева: 14 лет | Крестьяне - Дочь главы [2] |
08 | Семко Ирина Назариева: 5 лет | Крестьяне - Дочь главы [2] |
- Комментарий наборщика
- Крестьяне отставного порутчика Николая Иванова Величка
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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