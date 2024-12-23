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Онищенко Пелагия Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Онищенко Пелагия Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
Дочь Петра [2]
Номер семьи
233а
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 48
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 233а
01 | Онищенко Яков Тимофеев: 53 года | Крестьяне - глава |
02 | Онищенко Петр Яковлев: 25 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
03 | Онищенко Евфимия Романова: 25 лет | Крестьяне - Жена Петра [2] |
04 | Онищенко Пелагия Петрова: 1 год | Крестьяне - Дочь Петра [2] |
Комментарий наборщика
Крестьяне отставного порутчика Николая Иванова Величка
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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