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Онищенко Яков Тимофеев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Онищенко Яков Тимофеев
Пол
муж
Возраст (лет)
53
Год рождения вычисленный
1789
Родственная связь
глава
Номер семьи
233а
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 48
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 233а
01 | Онищенко Яков Тимофеев: 53 года | Крестьяне - глава |
02 | Онищенко Петр Яковлев: 25 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
03 | Онищенко Евфимия Романова: 25 лет | Крестьяне - Жена Петра [2] |
04 | Онищенко Пелагия Петрова: 1 год | Крестьяне - Дочь Петра [2] |
Комментарий наборщика
Крестьяне отставного порутчика Николая Иванова Величка, вдовец
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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