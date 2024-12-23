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Ранжий Харитина Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ранжий Харитина Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
232б
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 48
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 232б
01 | Ранжий Иван Иванов: 43 года | Крестьяне - глава |
02 | Ранжий Любовь Никифорова: 41 год | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Ранжий Параскева Иванова: 17 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Ранжий Евфросиния Иванова: 14 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
05 | Ранжий Харитина Иванова: 11 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
06 | Ранжий Мария Иванова: 9 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
07 | Ранжий Мария Иванова: 7 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне отставного порутчика Николая Иванова Величка
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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