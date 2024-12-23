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Марченко Харитина Иосифова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Марченко Харитина Иосифова
Пол
жен
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1833
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
230а
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 47 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 230а
01 | Марченко Иосиф Иванов: 27 лет | Крестьяне - глава |
02 | Марченко Евфросиния Иванова: 33 года | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Марченко Харитина Иосифова: 9 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Марченко Андрей Иосифова: 4 года | Крестьяне - Сын главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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