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Шпак Никифор Стефанов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Шпак Никифор Стефанов
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1805
Родственная связь
глава
Номер семьи
230
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 47 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 230
01 | Шпак Никифор Стефанов: 37 лет | Крестьяне - глава |
02 | Шпак Акилина Иванова: 31 год | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Шпак Иван Никифоров: 1 год | Крестьяне - Сын главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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