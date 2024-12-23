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Быконь Анна Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Быконь Анна Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
Жена Федоров [4]
Номер семьи
228
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 47
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 228
01 | Быконь Евдоким Максимова: 23 года | Крестьяне - глава |
02 | Быконь Евдокия Павлова: 36 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Быконь Наталия Максимова: 16 лет | Крестьяне - Сестра главы [1] |
04 | Быконь Федор Максимов: 33 года | Крестьяне - Брат главы [1] |
05 | Быконь Анна Иванова: 23 года | Крестьяне - Жена Федоров [4] |
06 | Быконь Дария Федорова: 2 года | Крестьяне - Дочь Федора [4] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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