Быконь Анна Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Быконь Анна Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Родственная связь
- Жена Федоров [4]
- Номер семьи
- 228
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 47
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 228
01 | Быконь Евдоким Максимова: 23 года | Крестьяне - глава |
02 | Быконь Евдокия Павлова: 36 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Быконь Наталия Максимова: 16 лет | Крестьяне - Сестра главы [1] |
04 | Быконь Федор Максимов: 33 года | Крестьяне - Брат главы [1] |
05 | Быконь Анна Иванова: 23 года | Крестьяне - Жена Федоров [4] |
06 | Быконь Дария Федорова: 2 года | Крестьяне - Дочь Федора [4] |
- Комментарий наборщика
- Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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