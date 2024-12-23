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Скопець Матрона Михайлова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Скопець Матрона Михайлова
Пол
жен
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1802
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
226
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 46 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 226
01 | Скопець Игнат Емелианов: 42 года | Крестьяне - глава |
02 | Скопець Матрона Михайлова: 40 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Скопець Яков Игнатов: 20 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
04 | Скопець Екатерина Михайлова: 19 лет | Крестьяне - Жена Якова [3] |
05 | Скопець Корнилий Емелианов: 30 лет | Крестьяне - Брат главы [1] |
06 | Скопець Параскева Алексеева: 28 лет | Крестьяне - Жена Корнилия [5] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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