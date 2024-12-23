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Носачева Анастасия Гаврилова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Носачева Анастасия Гаврилова
Пол
жен
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1800
Родственная связь
глава
Номер семьи
224б
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 46
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 224б
01 | Носачева Анастасия Гаврилова: 42 года | Крестьяне - глава |
02 | Носач Дорофей Марков: 20 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
03 | Носач Харитина Филипова: 21 год | Крестьяне - Жена Дорофея [2] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского, вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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