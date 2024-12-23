Бозыло Стефанида Прокофиева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Бозыло Стефанида Прокофиева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1838
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Номер семьи
- 219
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- Крестьяне
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 45
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 219
01 | Бозыло Прокофий Терентиев: 40 лет | Крестьяне - глава |
02 | Бозыло Параскева Маркова: 34 года | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Бозыло Мафей Прокофиев: 16 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
04 | Бозыло Марина Прокофиева: 12 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
05 | Бозыло Евдокия Прокофиева: 10 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
06 | Бозыло Иван Прокофиев: 8 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
07 | Бозыло Акилина Прокофиева: 6 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
08 | Бозыло Секлетикия Прокофиева: 1 год | Крестьяне - Дочь главы [1] |
08 | Бозыло Стефанида Прокофиева: 4 года | Крестьяне - Дочь главы [1] |
- Комментарий наборщика
- Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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