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Быконь Харитон Григориев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Быконь Харитон Григориев
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1834
Родственная связь
Сын Григория [5]
Номер семьи
218
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 44 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 218
01 | Быконь Максим Гаврилов: 61 год | Крестьяне - глава |
02 | Быконь Татияна Иосифова : 58 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Быконь Филип Максимов: 21 год | Крестьяне - Сын главы [1] |
04 | Быконь Марина Максимова: 17 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
05 | Быконь Григорий Максимов: 31 год | Крестьяне - Сын главы [1] |
06 | Быконь Анна Давидова: 33 года | Крестьяне - Жена Григория [5] |
07 | Быконь Харитон Григориев: 8 лет | Крестьяне - Сын Григория [5] |
08 | Быконь Григорий Григориев: 3 года | Крестьяне - Сын Григория [5] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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