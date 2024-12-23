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Быконь Максим Гаврилов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Быконь Максим Гаврилов
Пол
муж
Возраст (лет)
61
Год рождения вычисленный
1781
Родственная связь
глава
Номер семьи
218
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 44 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 218
01 | Быконь Максим Гаврилов: 61 год | Крестьяне - глава |
02 | Быконь Татияна Иосифова : 58 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Быконь Филип Максимов: 21 год | Крестьяне - Сын главы [1] |
04 | Быконь Марина Максимова: 17 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
05 | Быконь Григорий Максимов: 31 год | Крестьяне - Сын главы [1] |
06 | Быконь Анна Давидова: 33 года | Крестьяне - Жена Григория [5] |
07 | Быконь Харитон Григориев: 8 лет | Крестьяне - Сын Григория [5] |
08 | Быконь Григорий Григориев: 3 года | Крестьяне - Сын Григория [5] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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