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Чернявский Иерофей Василиев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Чернявский Иерофей Василиев
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
Сын Василия [6]
Номер семьи
215
Номер в семье
10
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 44
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 215
01 | Чернявский Емелиан Михаилов: 55 лет | Крестьяне - глава |
02 | Чернявская Марфа Федорова: 37 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Чернявская Агрипина Емелианова: 18 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Чернявский Василий Емелианов: 11 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
05 | Чернявская Феврония Емелианова: 7 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
06 | Чернявсий Василий Емелианов: 25 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
07 | Чернявская Анна Вуколова: 30 лет | Крестьяне - Жена Василия [6] |
08 | Чернявская Варвара Василиева: 11 лет | Крестьяне - Дочь Василия [6] |
09 | Чернявская Акилина Василиева: 5 лет | Крестьяне - Дочь Василия [6] |
10 | Чернявский Иерофей Василиев: 1 год | Крестьяне - Сын Василия [6] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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