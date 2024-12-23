Чернявсий Василий Емелианов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Чернявсий Василий Емелианов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1817
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Номер семьи
- 215
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- Крестьяне
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 44
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 215
01 | Чернявский Емелиан Михаилов: 55 лет | Крестьяне - глава |
02 | Чернявская Марфа Федорова: 37 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Чернявская Агрипина Емелианова: 18 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Чернявский Василий Емелианов: 11 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
05 | Чернявская Феврония Емелианова: 7 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
06 | Чернявсий Василий Емелианов: 25 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
07 | Чернявская Анна Вуколова: 30 лет | Крестьяне - Жена Василия [6] |
08 | Чернявская Варвара Василиева: 11 лет | Крестьяне - Дочь Василия [6] |
09 | Чернявская Акилина Василиева: 5 лет | Крестьяне - Дочь Василия [6] |
10 | Чернявский Иерофей Василиев: 1 год | Крестьяне - Сын Василия [6] |
- Комментарий наборщика
- Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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