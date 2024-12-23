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Чернявский Емелиан Михаилов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Чернявский Емелиан Михаилов
Пол
муж
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1787
Родственная связь
глава
Номер семьи
215
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 44
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 215
01 | Чернявский Емелиан Михаилов: 55 лет | Крестьяне - глава |
02 | Чернявская Марфа Федорова: 37 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Чернявская Агрипина Емелианова: 18 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Чернявский Василий Емелианов: 11 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
05 | Чернявская Феврония Емелианова: 7 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
06 | Чернявсий Василий Емелианов: 25 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
07 | Чернявская Анна Вуколова: 30 лет | Крестьяне - Жена Василия [6] |
08 | Чернявская Варвара Василиева: 11 лет | Крестьяне - Дочь Василия [6] |
09 | Чернявская Акилина Василиева: 5 лет | Крестьяне - Дочь Василия [6] |
10 | Чернявский Иерофей Василиев: 1 год | Крестьяне - Сын Василия [6] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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